Четверг, 30 Мая 2019 года
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Власти Колумбии выпустили из тюрьмы бывшего командира ФАРК Иисуса Сантрича

Политика

29 мая Иисус Сантрич был освобожден Верховным судом Колумбии

Власти Колумбии выпустили из тюрьмы бывшего командира ФАРК Иисуса Сантрича
Арест

Богота, 30 мая 2019, 22:46 — REGNUM  Бывший командир «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) Иисус Сантрич вышел из тюрьмы на следующий день после решения Верховного суда страны, 30 мая передает агентство Associated Press.

Иисус Сантрич, обвиняемый властями США в попытке контрабанды десяти тонн кокаина, 29 мая был освобожден Верховным судом Колумбии. Обвинения с него пока не сняты.

Ранее трибунал по мирному урегулированию в Колумбии постановил, что бывшего командира ФАРК, получившего мандат члена парламента, нельзя экстрадировать.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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