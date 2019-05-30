Власти Колумбии выпустили из тюрьмы бывшего командира ФАРК Иисуса Сантрича

Богота, , 22:46 — REGNUM Бывший командир «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) Иисус Сантрич вышел из тюрьмы на следующий день после решения Верховного суда страны, 30 мая передает агентство Associated Press.

Иисус Сантрич, обвиняемый властями США в попытке контрабанды десяти тонн кокаина, 29 мая был освобожден Верховным судом Колумбии. Обвинения с него пока не сняты.

Ранее трибунал по мирному урегулированию в Колумбии постановил, что бывшего командира ФАРК, получившего мандат члена парламента, нельзя экстрадировать.

Читайте также: Верховный суд Колумбии освободил бывшего командира ФАРК