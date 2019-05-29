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Верховный суд Колумбии освободил бывшего командира ФАРК

Политика

Иисус Сантрич был обвинен США в попытке экспорта 10 тонн кокаина

Богота, 29 мая 2019, 23:08 — REGNUM  Верховный суд Колумбии освободил бывшего командира «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) Иисуса Сантрича, 29 мая передает агентство Reuters.

Иисус Сантрич, который должен был занять место в парламенте Колумбии по соглашению между правительством и ФАРК, однако был обвинен США в попытке экспорта 10 тонн кокаина, ему грозила экстрадиция.

Верховный суд Колумбии счел, что содержание бывшего командира повстанцев в тюрьме «противоречит фундаментальному праву конституционных привилегий», которыми обладает Иисус Сантрич как парламентарий.

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