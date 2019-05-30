Сахалин вышел в лидеры по строительству социнфраструктуры в ДФО

Южно-Сахалинск, , 16:22 — REGNUM Сахалинская область вышла в лидеры по строительству объектов социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока. Об этом 30 мая в ходе визита в островной регион заявил вице-премьер Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба полпреда.

Трутнев также сообщил, что Сахалинская область лидирует в ДФО по экономическому росту — он составляет 6,8%, что вдвое больше среднероссийских показателей.

В настоящее время в Сахалинской области строится самое большое среди регионов округа количество объектов социальной инфраструктуры. 137 из них будут реализованы до конца 2021 года, а объем средств в рамках «единой субсидии» (федеральное финансирование регионов ДФО) составит 78,9 млрд рублей. В 2019 году, сообщил Трутнев, на развитие сахалинских центров экономического роста направлено 15,7 млрд рублей.

По данным областного правительства, в ближайшие три года на Сахалине и Курилах будет завершено строительство и ремонт 112 объектов, в том числе четырёх больниц, двух ФАПов, новой станции скорой помощи, 13 школ и четырёх дошкольных учреждений, двух центров культурного развития, музея и школы искусств, четырёх спортивных комплексов, трёх стадионов, 10 кортов и спортивных площадок. В сфере ЖКХ будут построены 10 объектов водоснабжения, новая котельная, 11 объектов водоотведения. 10 проектов запланированы в сфере жилищного строительства, это переселение жителей ветхого и аварийного жилья, сейсмоусиление зданий, приобретение нового жилья. В 2019 году новое жильё уже получат более тысячи человек: 19 тыс. кв. м жилья будет сдано на Сахалине, 5,4 тыс. кв. м — на Курильских островах.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, который сопровождал Трутнева в ходе визита, жилье — один из краеугольных вопросов для жителей всего Дальнего Востока. «Глава Сахалинской области это понимает, и вся его команда работает над тем, чтобы на островах строилось комфортные дома, развивались медицина, образование, появлялись асфальтовые дороги», — цитирует слова Козлова пресс-служба правительства региона.

На состоявшемся с участием Трутнева и Козлова совещании врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о новых мерах социальной поддержки, которые были ведены в регионе в 2019 году. По его словам, они уже позволили вывести из-за черты бедности 14,75 тысячи человек, таким образом сократив уровень бедности в регионе почти на треть (на январь 2019 года за чертой бедности находились 47,6 тысячи сахалинцев и курильчан).

«Сахалин должен быть образцовой территорией по условиям жизни людей. Сделать так, чтобы высокая бюджетная обеспеченность региона была видна на улицах, в школах, в повседневной жизни. Эта работа нам предстоит. Валерий Игоревич за нее взялся достаточно энергично. Мне кажется, что его команда понимает стоящую перед ней задачу. Будем вместе работать», — пообещал вице-премьер Юрий Трутнев.

Делясь итогами состоявшегося визита, глава Сахалинской области сообщил своим подписчикам в Instagram, что в целом Трутнев остался доволен увиденным, «хотя и были замечания рабочего характера».

«В свою очередь, мы подготовили ряд вопросов, которые волнуют жителей области. Они касаются транспортной доступности: усиления авиасообщения, строительства дороги на Оху, развития муниципальной дорожной сети, реконструкции Корсаковского порта. По всем пунктам Юрий Петрович нас поддержал и дал поручения проработать предложения. Работу по защите интересов сахалинцев продолжим и не прекратим, пока не добьемся результата!» — заявил Валерий Лимаренко.

https://www.instagram.com/p/ByFTVH7Hcnn/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Сахалинской области на выплату новых льгот направлено более 600 миллионов рублей. К концу 2019 года уровень бедности в Сахалинской области планируется снизить до 4,6%, 2020 года — до 3,5%.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее назвал двумя бедами региона большое количество ветхого и аварийного жилья и неудовлетворительное состояние дорог. В 2019 году правительство Сахалинской области втрое увеличило финансирование программы расселения жителей ветхого и аварийного фонда — до 4,1 млрд рублей.