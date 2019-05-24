В Сахалинской области снизили «северный стаж» для получения доплат

Южно-Сахалинск, , 12:37 — REGNUM Сахалинская областная дума одобрила поддержанный врио губернатора Валерием Лимаренко законопроект о введении новых доплат для разных категорий неработающих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Законом, в частности, с 1 июля 2019 года впервые устанавливается ежеквартальная доплата в размере 3 000 рублей для неработающих пенсионеров, имеющих «северный стаж» от 35 до 40 лет и с общим размером пенсии не выше 2,5 размера прожиточного минимума (30 833 рублей). Ранее выплаты получали только люди со стажем работы в условиях Крайнего Севера свыше 40 лет. По расчётам областных властей, получателями новой доплаты станут 14 тысяч жителей Сахалина и Курильских островов.

«В Сахалинской области труженикам со стажем более 40 лет выплачивают «северную» надбавку к пенсии. Но, например, если стаж 39, доплата уже не положена. Считаю это несправедливым: если человек полжизни трудился на Сахалине, нужно обязательно поддерживать его. Поэтому я без колебаний одобрил инициативу наших депутатов», — объяснил глава островного региона Валерий Лимаренко на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxzF3FLHrTm/

Ещё одной новой выплатой станет соцподдержка пенсионеров в возрасте от 80 лет и с размером страховой пенсии без надбавки за уход не более 30 833 рублей. Из областного бюджета на новые выплаты будет направлено 128,9 миллиона рублей.

Как отмечают в региональном правительстве, ранее введённые в 2019 году меры социальной поддержки уже позволили сократить уровень бедности в Сахалинской области с 9,7% до 7,5%, при этом наилучший результат достигнут с малоимущими пенсионерами, уровень бедности среди которых снизился с 3,4% до 1,6%.

На реализацию новых льгот в 2019 году направлено более 600 миллионов рублей. Вместе с тем, по мнению Валерия Лимаренко, существующих мер недостаточно — врио губернатора поручил проработать введение в 2019 году дополнительных мер поддержки. К концу 2019 года уровень бедности в Сахалинской области планируется снизить до 4,6%, 2020 года — до 3,5%.

Напомним, что президент России Владимир Путин своим указом от 7 мая 2018 года поставил задачу до 2024 года в два раза снизить уровень бедности.