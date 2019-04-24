Дороги и жильё: Лимаренко назвал две беды Сахалинской области

Южно-Сахалинск, , 13:37 — REGNUM Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко считает аварийное жильё и дороги «двумя бедами» региона, решать которые нужно незамедлительно. Об этом он сообщил в своём Youtube-канале.

Лимаренко назвал парадоксальной ситуацию с показателями качества дорог на Сахалине и Курилах. В соответствии с национальными проектами, поставлена задача привести дороги в порядок не менее чем на 50%. При этом официально этот рубеж на Сахалине уже взят, «программа уже выполнена до начала этого проекта». «Мы как будто отличники. С другой стороны, совершенно очевидно, что у нас колоссальная проблема с дорогами. Почему? Да потому что у нас 56% дорог вообще не построено, не имеют твёрдого покрытия. Они грунтовые», — сказал глава островного региона.

Валерий Лимаренко напомнил, что поставил перед мэрами городов задачу по составлению программ дорожного строительства. «Этот год будет посвящён тому, что мы будем строить в городах дороги, тротуары и делать капитальный ремонт», — сказал он.

Расхождение официальных данных и реальной ситуации Лимаренко обнаружил и в проблеме аварийного жилья. По состоянию на 1 января 2018 года ветхим и аварийным признавалось 128 тысяч кв.м. жилой площади на островах, но в реальности, сказал новый глава региона, её в 10 раз больше. Лимаренко лично побывал в нескольких таких домах и квартирах и пообщался с их жителями.

«Я понял, что проблему с аварийным жильём нужно решать немедленно теми способами, которые есть под рукой», — сказал врио губернатора.

Лимаренко, в частности, предложил приобрести и отремонтировать для жильцов аварийных домов квартиры на вторичном рынке, которые оставили люди, переехавшие в другие города или регионы. «Эту недвижимость нужно немедленно мобилизовать, её нужно выкупить и передать тем людям, которые нуждаются. Очень важно, чтобы люди из аварийного жилья выезжали комплексно. То есть, например, соседи собрались, приняли решение, их полностью выселили. И тогда этот дом можно сносить и строить новый», — пояснил глава Сахалинской области.

Ранее Лимаренко предупредил глав районов и городов об ответственности за бездействие по важнейшим направлениям. «Мне не нужны руководители, которые не строят жильё для своих граждан. Мне не нужны руководители, которые не строят дороги для своих граждан. И мне не нужны руководители, которые вечно собираются заниматься газификацией и никогда не подходят к этому показателю», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область занимает девятое место в Дальневосточном федеральном округе и 73-е место в России по количеству дорог с асфальтовым покрытием — его имеют только 34,2% дорог. На решение проблемы региону понадобится 51 млрд рублей. До середины апреля главы муниципалитетов формировали заявки на получение субсидий на строительство дорог. Уже одобрены заявки Южно-Сахалинска на 620 миллионов рублей, Корсаковского района на 100 млн рублей, Охинского — на 178, Ногликского — на 30 млн. Дороги с асфальтовым покрытием в 2019—2020 гг. начнут строить и на Курилах.

В 2019 году правительство Сахалинской области втрое увеличило финансирование программы расселения жителей ветхого и аварийного фонда — до 4,1 млрд рублей. В улучшении жилищных условий нуждаются более 50 тысяч жителей региона. 3,2 млрд заложено на приобретение готового жилья, 800 млн — на строительство нового, 31 млн — на капитальный ремонт пустующего муниципального фонда, ещё 100 млн — на выкуп аварийного жилья у собственников.

Напомним, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу вывести все регионы Дальнего Востока по ключевым социально-экономическим показателям и по качеству жизни людей на уровень выше среднероссийского.