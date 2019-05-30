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США не смогут добиться капитуляции от Ирана, уверены в МИД РФ

Политика

Тереган продолжит отстаивать свои интересы

Тегеран, 30 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Соединённые Штаты не сумеют заставить Иран капитулировать. Об этом во время своей поездки в Тегеран, где обсуждались перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат отметил, что Вашингтон сильно переоценивает свои возможности в конфликте с Ираном, и Тереган продолжит отстаивать свои интересы.

«Я абсолютно не верю в способность Вашингтона добиться от Ирана безоговорочной капитуляции, это просто невозможно, — приводит RT слова представителя российского внешнеполитического ведомства. — Великая иранская нация, имеющая историю, насчитывающую несколько тысячелетий […] нам просто не понять того, насколько силён и мощен этот гордый народ».

Как сообщал ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе своей страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и возвращении односторонних ядерных санкций против Ирана.

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Хаменеи: от переговоров с США — «никакой пользы»

В Вашингтоне заявили, что власти США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Исламской Республики Иран. Для этого они продолжат «оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы не дать ему средств для продолжения деструктивной внешней политики».

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен вести переговоров с Вашингтоном «под давлением». Хаменеи подчеркнул, что Тегеран может сесть за стол переговоров, если Вашингтон решится отметить санкции против Исламской Республики.

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Противостояние Ирана и США
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