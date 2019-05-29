Президент Ирана не исключил переговоров с США

Тегеран, , 14:20 — REGNUM В случае снятия санкций Соединенных Штатов с Ирана Тегеран подумает о переговорах с Вашингтоном, заявил иранский лидер Хасан Рухани.

«Дверь к переговорам не закрыта, если США отменят антииранские санкции и выполнят договоренности», — цитирует Рухани Reuters.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввел против ключевых областей иранской экономики жесткие ограничительные меры. Таким образом США пытаются «изменить поведение» Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном в том случае, если Тегеран захочет их начать.

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