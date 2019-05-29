Среда, 29 Мая 2019 года
14:22:25 МСК

Президент Ирана не исключил переговоров с США

Политика

«Дверь к переговорам не закрыта»

Тегеран, 29 мая 2019, 14:20 — REGNUM  В случае снятия санкций Соединенных Штатов с Ирана Тегеран подумает о переговорах с Вашингтоном, заявил иранский лидер Хасан Рухани.

«Дверь к переговорам не закрыта, если США отменят антииранские санкции и выполнят договоренности», — цитирует Рухани Reuters.

Читайте также: США выдвигают к Китаю требования, как к своей колонии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон ввел против ключевых областей иранской экономики жесткие ограничительные меры. Таким образом США пытаются «изменить поведение» Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном в том случае, если Тегеран захочет их начать.

А также: МИД Ирана о «намерениях Трампа»: «Мы будем судить по его действиям»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить