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Венгрия включится в «Турецкий поток» осенью 2019 года

Политика

Венгерский трубопровод соединят с трубопроводом Сербии

Венгрия включится в «Турецкий поток» осенью 2019 года
Иллюстрация: Gazprom.ru
Турецкий поток

Будапешт, 30 мая 2019, 09:51 — REGNUM  Венгерская сторона намерена начать присоединение к газопроводу «Турецкий поток» осенью текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишут 30 мая «Известия».

Сийярто напомнил о договоренности с главой Газпрома Алексеем Миллером, достигнутой в марте, о присоединении венгерского трубопровода к «Турецкому потоку». В начале осени Венгрия готова выполнить соединение с трубопроводом Сербии, заверил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте на встрече в Будапеште Миллер и Сийярто договорились о поставках российского газа в Венгрию даже в том случае, если новый транзитный договор с Украиной не будет подписан. Венгрия сможет приобретать часть российского газа через Австрию.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» пройдёт из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка обеспечит топливом потребителей в Турции, вторая пойдет далее, в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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