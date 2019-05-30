Венгрия включится в «Турецкий поток» осенью 2019 года

Будапешт, , 09:51 — REGNUM Венгерская сторона намерена начать присоединение к газопроводу «Турецкий поток» осенью текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишут 30 мая «Известия».

Сийярто напомнил о договоренности с главой Газпрома Алексеем Миллером, достигнутой в марте, о присоединении венгерского трубопровода к «Турецкому потоку». В начале осени Венгрия готова выполнить соединение с трубопроводом Сербии, заверил он.

Читайте также: «Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на встрече в Будапеште Миллер и Сийярто договорились о поставках российского газа в Венгрию даже в том случае, если новый транзитный договор с Украиной не будет подписан. Венгрия сможет приобретать часть российского газа через Австрию.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» пройдёт из России в Турцию через Чёрное море. Первая нитка обеспечит топливом потребителей в Турции, вторая пойдет далее, в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Милорад Додик проведёт переговоры с руководством «Газпрома»