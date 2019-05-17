«Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко

Стамбул, Турция, , 18:45 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Черного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США. Об этом Матвиенко заявила сегодня, 17 мая, на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Матвиенко напомнила, что США стали вводить санкции не только против Российской Федерации, которую они считают врагом, но и против тех стран, которые они считают союзными, в частности, против Турции.

«Санкции принимаются постоянно не только против России, но и против своих союзников. Например, с сегодняшнего дня — это уже объявлено — отменен режим льготных торговых отношений с Турцией», — сказал Матвиенко.

Что касается газопровода «Турецкий поток», то его подводная часть уже завершена и есть четкое понимание того, что российский газ по этой трубе пойдет 31 декабря.