В Японии началась акция протеста на фоне приезда Лаврова и Шойгу

Токио, , 09:31 — REGNUM В столице Японии Токио члены ультраправых организаций сегодня, 30 мая, начали акцию протеста, требуя «вернуть северные территории».

Несколько десятков человек собрались в районе Токио, где находится здание парламента.

«Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра (иностранных дел РФ Сергея) Лаврова», — рассказал РИА Новости один из участников акции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибыли в Токио для участия переговорах в формате «2+2».

Напомним, после окончания Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирного соглашения — камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил.

Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые по итогам войны отошли СССР. Япония считает их своими «северными территориями».

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