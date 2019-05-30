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Участники акций «Пятницы ради будущего» в ФРГ рискуют стать второгодниками

Политика

Европейские подростки каждую неделю митингуют за свое светлое будущее вместо уроков. Но их ближайшее будущее может стать плачевным

Берлин, 30 мая 2019, 08:51 — REGNUM  Во многих странах Европейского союза школьники принимают участие в пятничных демонстрациях движения Fridays for future («Пятницы ради будущего»), призывая к борьбе с изменением климата. Однако регулярные прогулы занятий стали проблемой: в Германии многие из них рискуют остаться на второй год, пишет газета Die Welt 30 мая.

Газета приводит в качестве примера ситуацию в берлинской гимназии имени Лессинга. Ученица сообщила, что ей и 12 другим наиболее активным участникам экологических митингов руководство учебного заведения предъявило ультиматум: либо перестать прогуливать занятия по пятницам, либо остаться на второй год.

Директор гимназии Михаэль Вюстенберг дважды предупреждал своих подопечных о последствиях прогулов в письмах в феврале и накануне Пасхи. Немотивированное отсутствие ученика на занятии карается «шестеркой» (в России это «двойка» — прим. ИА REGNUM ). По дисциплинам, имеющимся в расписании только по пятницам, многие не могут быть аттестованы.

Но учащиеся не намерены отказываться от участия в этих акциях. Вместо этого 23 мая (четверг) школьники провели митинг против школьного руководства. Инициативу Fridays for future поддерживают власти Германии, в пользу участников акций регулярно высказываются министр иностранных дел Германии и другие известные политики и общественные деятели.

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Напомним, инициатива Fridays for future родилась в 2018 году. Лицом этого движения является 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

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