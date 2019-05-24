Глава МИД Германии потребовал наделить правом голоса несовершеннолетних

Берлин, , 11:25 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал распространить право голоса на несовершеннолетних с 16-ти лет. 24 мая на своей странице в Twitter он привел в пример школьников, участвующих в движении «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future).

«Молодые люди хотят быть причастными. И это хорошо! На акциях Fridays For Future они справедливо требуют будущего, ради которого стоит жить. Я думаю, что это больше не вписывается в наше время. СДПГ требует: избирательное право с 16 лет. Об этом речь пойдет и в воскресенье (26 мая — в день выборов в Европейский парламент в Германии —прим. ИА REGNUM )», — написал Маас.

Напомним, акции Fridays For Future проводятся в странах Европейского союза с 2018 года, их лицом стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Школьники вместо уроков отправляются на митинги с экологической повесткой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Германии вступает в силу закон, наделяющий правом голоса граждан, признанных недееспособными. Таким образом, участвовать в выборах смогут более 80 тыс. душевнобольных, находящихся на попечении других людей.

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