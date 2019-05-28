Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Нур-Султане

Москва, 28 мая 2019, 07:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который состоится в Нур-Султане (Казахстан), сообщается на сайте Кремля.
В заседании, помимо глав государств — членов ЕАЭС, примут участие президенты Молдавии и Таджикистана.
Саммит ЕАЭС приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Участники заседания подведут итоги работы и наметят новые задачи совета на будущее.
В частности, будут утверждены также Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019−2020 гг.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 28−29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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