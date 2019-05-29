Путин оценил интеграцию пенсионных систем стран ЕАЭС

Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM При начислении пенсии в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет учитываться стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Об этом 29 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

"Думаю, для конкретного гражданина, человека, который всю жизнь работал это имеет очень важное значение. Для нас и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал», — отметил Путин.

По его словам, вступление в силу соответствующего соглашения позволит в полном объеме обеспечить права и интересы граждан стран ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, с участием лидеров Казахстана, России, Киргизии, Белоруссии и Армении.

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