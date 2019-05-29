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Назарбаев призвал объединить усилия для импортозамещения в рамках ЕАЭС

Политика

29 мая в Нур-Султане проходит пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, 29 мая 2019, 11:33 — REGNUM  Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо компенсировать импорт товаров за счет внутреннего производства. Об этом 29 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев отметил, что 50% инфляции в Казахстане формируется за счет импорта товаров, которые производятся в странах ЕАЭС. Бывший глава республики акцентировал внимание на товарах народного потребления.

«Это все производится в наших странах, мы не направили потоки этих товаров внутрь стран. Почему бы нам самим не производить все это?» — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что странам ЕАЭС необходимо наладить сотрудничество с Евросоюзом и Шанхайской Организацией Сотрудничества.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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