«Вернулся из очень успешной поездки»: Трамп о своем визите в Японию

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал успешным свой визит в Японию. Об этом глава Белого дома написал 29 мая на своей странице в Twitter.

«Достигнут значительный прогресс по многим вопросам, — написал Трамп. — Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!»

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп находился с рабочим визитом в Японии с 25 по 28 мая. Японские СМИ сообщали, что американский лидер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продемонстрировали хорошие взаимоотношения посредством «гольф-дипломатии» и провели встречу на высшем уровне, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

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