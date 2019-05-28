Трамп о торговом соглашении с Японией: компромисса не будет

Токио, , 12:37 — REGNUM 27 мая президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу во Дворце Акасака (Государственном гостевом доме). Стороны договорились о скорейшем завершении японо-американских переговоров о торговом соглашении. На пресс-конференции по итогам встречи Трамп заявил, что США «не связаны» Договором о Транстихоокеанском партнерстве (прим. США вышли из него в 2017 году), на который ориентируется Япония в консультациях по тарифам.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», президент США также заявил, что не пойдет на компромисс в автомобильной и сельскохозяйственной отраслях Японии, закрытых для иностранных товаров с целью защиты отечественного производителя.

Как отметили японские СМИ, Трамп заявил, что в августе с его стороны «будет сделано несколько объявлений», однако суть их он не раскрыл.