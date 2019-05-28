Итоги выборов побуждают ХДС заняться экологической повесткой — Меркель

Берлин, , 12:37 — REGNUM Успех «Зеленых» на выборах в Европейский парламент — это вызов для германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Этот результат побудит партию вплотную заняться экологической повесткой, заявила канцлер Германии и бывший председатель ХДС Ангела Меркель в интервью американскому телеканалу CNN.

В беседе с ведущей CNN Кристиан Аманпур Меркель впервые прокомментировала результаты выборов, на которых ее партия потеряла 7% голосов относительно выборов 2014 года. Она выразила удовлетворение растущей явкой избирателей.

По мнению Меркель, успех «Зеленых» — это «вызов» для ХДС для улучшения работы в таких областях, как борьба с изменением климата, защита окружающей среды и животных. Партия с экологической повесткой столь успешна, потому что затрагивает темы, «которые очень волнуют людей в данный момент».

«Это также приглашение найти лучшие ответы на эти вопросы и, прежде всего, сказать, что мы чувствуем себя приверженными целям, которые мы поставили перед собой», — сказала канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Европейский парламент ХДС набрала 28,9% — худший результат для партии в ее истории. Второе место заняли «Зеленые» с 20,5%. Они практически удвоили число своих сторонников с 2014 года.

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