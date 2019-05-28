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«Иран обладает абсолютной властью в регионе» — главнокомандующий КСИР

Политика

«Америка потерпела поражение»

Тегеран, 28 мая 2019, 23:32 — REGNUM  Главнокомандующий иранского «Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР) Хоссейн Салами уверен в «абсолютной власти» Ирана в регионе и поражении США, 28 мая передает агентство Reuters.

«Сегодня Иран обладает абсолютной властью в регионе, и поэтому он не боится угроз врага. Сегодня Америка потерпела поражение», — заявил генерал-майор Салами.

Салами отметил кардинальное изменение «речей врага» — по всей видимости, президента США Дональда Трампа, 27 мая заявившего о готовности к переговорам с Ираном.

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Противостояние Ирана и США
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