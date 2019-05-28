«Мы не видим перспектив для переговоров с Америкой» — МИД Ирана

Тегеран, , 18:44 — REGNUM Иран «не видит перспектив» для начала переговоров с Соединенными Штатами, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, 28 мая передает агентство Reuters.

«В настоящее время мы не видим перспектив переговоров с Америкой. Иран не обращает внимания на слова. Для нас важно изменение подхода и поведения», — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Трамп заявил, что переговоры с Ираном возможны, и он уверен, что «Иран хочет заключить сделку».

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