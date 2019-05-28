Себастьян Курц об отставке: парламент проголосовал против воли людей

Вена, , 08:43 — REGNUM Уходящий в отставку с поста канцлера Австрии Себастьян Курц заявил, что парламент, вынесший вотум недоверия его правительству, пошел против воли большинства населения страны. Вечером 27 мая политик опубликовал на своей странице в Facebook послание, в котором призвал своих сторонников продемонстрировать силу его Австрийской народной партии на внеочередных выборах.

«Вместе с федеральным президентом я быстро обеспечил переходное правительство хорошо известными экспертами. Решение, которое сочли хорошим почти две трети людей. Но большинство людей не было услышано сегодня в парламенте», — написал он.

Вину за крах правительства Курц возложил на происки оппозиции в лице социал-демократов:

«Социал-демократическая партия Австрии решила поставить игры мести и собственные интересы выше интересов страны, а также большинства населения».

«Мы все в этой стране защищали выбранный нами курс перемен. С меньшими налогами и меньшими долгами. С четким отношением к нелегальной миграции. С политикой, которая служит не системе или самой себе, а людям», — написал Курц.

В конце своего послания он отметил, что принятие решений должно оставаться за народом. «На выборах в грядущем сентябре».

«Наш путь только начался!» — на такой оптимистической ноте Себастьян Курц завершил свое обращение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу и его правительству. Теперь обязанности канцлера будет временно исполнять министр финансов в правительстве Курца Хартвиг Лёгер.

Отставке Курца предшествовал крах коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы, спровоцированный обвинениями в адрес вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе в «тайной сделке с русскими».

26 мая Австрийская народная партия Курца отпраздновала победу на выборах в Европейский парламент: за нее проголосовали почти 35% избирателей.

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