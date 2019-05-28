Удушающие объятья: к чему привёл Украину «европейский выбор»

Москва, , 13:11 — REGNUM Обвиняя Евросоюз «в развале украинской экономики», политические деятели Украины, по сути, признают горькую правду — ассоциация с ЕС нанесла экономике страны больше ущерба, чем выгод. «Европейский выбор» Украины на практике привел к разрыву экономических связей с Россией, что имело совершенно разрушительные последствия, прежде всего, для украинского экспорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова к. э. н. Хмелев Игорь.

«До вступления в ассоциацию с ЕС главной статьей украинского экспорта в Россию была разнообразная продукция машиностроения, составляя почти 50% от всего объема. Но эта продукция является неконкурентоспособной на европейском рынке, о чем предупреждали многие украинские экономисты еще до безоглядного «скачка» в ассоциацию с ЕС», — отметил эксперт.

В итоге экономика Украины попала в «удушающие объятья» сильно зарегулированного европейского рынка, когда высокие требования к качеству продукции, строгие технические стандарты сочетаются с квотированием экспорта, прежде всего аграрной продукции. Поэтому уже начиная с 2015 года украинские экспортеры выбирали квоты по экспорту в ЕС по некоторым видам сельскохозяйственной продукции за 2−3 месяца.

«При этом машиностроительные и металлургические предприятия Украины сокращали производство, потеряв российские заказы. Так что не Европа <развалила> украинскую экономику. Именно руководители Украины и те силы на Западе, прежде всего в США, которые спровоцировали разрыв всех связей с Россией, несут ответственность за то, что Украина стала самой бедной страной Европы. Экономика принесена в жертву политике», — высказал свою точку зрения Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр украинской экономики Виктор Суслов заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом является для Украины неравноправным и невыгодным, оно ведет к гибели экономики страны.

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