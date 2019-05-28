Экс-министр заявил о гибели украинской экономики из-за соглашения с ЕС

Киев, , 07:55 — REGNUM Соглашение об ассоциации с Евросоюзом является для Украины неравноправным и невыгодным, оно ведет к гибели экономики страны. Об этом заявил бывший украинский экономики Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Киев согласился на заведомо проигрышные условия, заключив соглашение с ЕС, отметил он. Так, договор предполагал установление зоны свободной торговли, однако Евросоюз при этом ограничил ввоз украинской продукции введением квот.

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Конкурировать с европейской экономика Украины не может, но Киев пошел на сотрудничество на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в странах ЕС. В результате Украина получает товары из ЕС без контроля качества, тогда как украинская продукции подлежит сертификации.

«Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», — сказал Суслов.

Украина получает от ЕС готовую продукцию, в Европу, напротив, поступает почти одно сырье. Так дело обстоит, к примеру, с масштабной заготовкой леса, поставляемого в Европу, добавил он.

«В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет», — заключил бывший министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады Виктор Бондарь указал на то, что купленный в Европе газ обходится Украине в два раза дороже реальной стоимости топлива из-за требований МВФ. Киев закупает топливо по $300−320 за тысячу кубометров, тогда как в ряде стран оно подешевело до $140−160.

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