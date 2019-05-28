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Мэры от правой партии Vox возглавят пять муниципалитетов в Испании

Политика

Население этих городков невелико, но победа Vox имеет моральный вес

Мадрид, 28 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Созданная в конце 2013 года испанская националистическая партия Vox одержала победу в пяти муниципалитетах страны, получив абсолютное большинство голосов, пишет газета ABC 27 мая.

Партия во второй раз выиграла выборы в муниципалитете Карденьуэла-Риопико в провинции Бургос, набрав более 40% голосов. В муниципалитете Онтесильяс в провинции Куэнка партия завоевала более 70% голосов.

Представитель Vox вновь возглавит муниципалитет Барруэло-дель-Валье в провинции Вальядолид. За партию здесь проголосовали более 80% жителей. Также мэры от Vox появятся в муниципалитетах Вита (провинция Авила) и Наварес-де-лас-Куэвас (провинция Сеговия).

Все эти пять муниципалитетов имеют крошечное население, но в целом голосование отражает тенденцию — постепенный рост популярности правых в центральной части Испании, в автономных сообществах Мадрид и Кастилия и Леон.

Как сообщало ИА REGNUM, партия Vox по итогам выборов в Европейский парламент 26 мая впервые получила три депутатских места. В результате внеочередных парламентских выборов в Испании от 28 апреля партия впервые получила 24 места в испанском законодательном органе.

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Политическая жизнь Испании
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