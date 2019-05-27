Социалисты уверенно выигрывают выборы в Европарламент в Испании

Мадрид, , 08:32 — REGNUM Правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла выборы в Европейский парламент в Испании, получив 6 дополнительных депутатских мандатов, пишет газета ABC.

Согласно результатам, опубликованным Европейским парламентом, ИСРП набирает 32,8% голосов, что соответствует 20 депутатским мандатам в парламенте. Это на 10% больше, чем партия получила на выборах 2014 года.

Консервативная Народная партия получила 20,1% (-6% относительно результатов 2014 года) голосов и потеряла 4 депутатских места. Третье место досталось либеральной партии «Граждане», завоевавшей 12,1% голосов и 7 мест в парламенте (+9%). Следом расположился левый альянс «Объединенные левые — Подемос» с 10% голосов, что соответствует 6 местам в парламенте.

Правая партия VOX, ворвавшаяся в политическую жизнь Испании полгода назад, набрала 6,2% голосов и впервые получила 3 депутатских мандата в Европейском парламенте. Альянс лево-националистических региональных партий «Сейчас Республики» также получает 3 депутатских мандата и 5,6% голосов. Явка на выборах в Испании составила 64,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент прошли в 28 странах Европейского союза (ЕС) с 23 по 26 мая. Всего граждане ЕС выбрали 751 депутата.

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