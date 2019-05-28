В Косово полиция задержала гражданина России

Белград, , 12:07 — REGNUM В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK (миссии ООН по делам временной администрации в Косово)», — заявил Вучич в ходе обращения к депутатам в сербском парламенте.

По его словам, Сербия оповестила об этом российскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался сегодня, 28 мая, ранним утром. По предварительным данным, были задержаны 13 человек. Вооруженные силы Сербии и спецназ МВД приведены в полную боевую готовность.

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