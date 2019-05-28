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Два серба ранены при перестрелке в Косово

Происшествия

Выстрелами обменивались бойцы спецназа и группа неизвестных

Приштина, 28 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Перестрелка произошла в районе села Зубин-Поток на севере Косово. Пострадали два человека сербской национальности, сообщает 28 мая агентство TANJUG.

Выстрелами обменивались бойцы спецназа Косова (Rosu) и группа неизвестных. По словам представителя полиции, стрельба продолжалась несколько часов.

Местные жители, напуганные стрельбой, стали сооружать баррикады на пути полиции, в результате одну из них снес броневик спецназа. Отмечено также, что бойцы Rosu, двигаясь пешком вдоль автотрассы, стреляют и бросают гранаты.

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