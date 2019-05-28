В Петербурге необходимо ремонтировать не менее 300 км теплосетей в год

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге ежегодно должно ремонтироваться не менее 300 км теплосетей, а ремонтные бригады, которые выезжают на места обнаружения дефектов, должны быть оснащены самым современным оборудованием, чтобы быстро устранять дефекты. Такие задачи поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 28 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Присутствующие на заседании депутаты Заксобрания обратили внимание чиновников на те трагические случаи, которые произошли в Петербурге в ходе завершившегося отопительного сезона. В результате прорывов погибли три человека, еще несколько человек пострадали. Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук признал, что количество дефектов в минувшем сезоне возросло на 11% по отношению к прошлому сезону, что прямо связано с увеличением износа сетей.

Александр Беглов подчеркнул необходимость переломить негативную тенденцию, сложившуюся в городском инженерном хозяйстве.

«В настоящее время ремонтируется порядка 200 км сетей в год. Нам нужно делать не менее 300 километров. Конечно, это стоит денег, но деньги нужно находить на это дело. Мы должны выйти из ситуации, когда идет увеличение, а не уменьшение, объема сетей, которые нужно ремонтировать. Нужно этим заниматься. Понятно, что все сети одновременно мы не можем заменить, это требует не одного года», — сказал Беглов.

Он отметил, что второй задачей в этой сфере является необходимость усилить оснащение ремонтных бригад и сократить нормативные сроки ремонта дефектных участков инженерных сетей, чтобы не допустить размораживания батарей в домах во время ликвидации дефектов.

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Напомним, 28 сентября 2018 года, в первый день нынешнего отопительного сезона, из-за прорыва трубы на Измайловском проспекте Петербурга в кипятке погибли два молодых человека. Они находились в подвальном помещении во время прорыва трубы теплоснабжения и не успели выбраться. Идет следствие.

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Пожилая женщина погибла в своей квартире на юго-западе Петербурга в результате прорыва теплотрассы в ночь на 8 апреля 2019 года. Ее сын получил ожоги и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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