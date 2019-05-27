Президент Австрии назначит исполнять обязанности канцлера главу Минфина

Вена, , 23:35 — REGNUM Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что освободит кабинет министров канцлера Себастьяна Курца от исполнения обязанностей 28 мая. При этом временно исполнять обязанности канцлера будет заместитель Курца министр финансов Хартвиг Лёгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его кабинету. Это первый подобный случай в Австрии с 1945 года.

Формально Курц и его кабинет остаются у власти до тех пор, пока президент Австрии не освободит их от исполнения обязанностей.

Напомним, мощнейший политический кризис разразился в Австрии 17 мая. Ведущие германские СМИ распространили информацию о том, что бывший теперь уже вице-канцлер, экс-лидер Австрийской партии свободы, партнер Курца по коалиции Хайнц-Кристиан Штрахе якобы встречался в 2017 году на Ибице с некоей «российской гражданкой», с которой обсуждал возможную поддержку, которую она якобы может оказать его партии на предстоящих тогда парламентских выборах. В обмен на эту помощь Штрахе якобы обещал этой женщине доступ к некоторым австрийским активам. Германские СМИ утверждают, что располагают видеозаписью данного разговора.

Штрахе заявил, что его поймали в политическую ловушку и попросту политически убили. Он подчеркнул, что был нетрезв во время этого разговора, не очень понимал, что говорит его собеседница, которую он назвал не «российской гражданкой», а гражданкой Латвии.