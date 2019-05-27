Понедельник, 27 Мая 2019 года
23:59:11 МСК

Президент Австрии назначит исполнять обязанности канцлера главу Минфина

Политика

Политический кризис в Австрии привел к вотуму недоверия кабинету министров канцлера Себастьяна Курца

Президент Австрии назначит исполнять обязанности канцлера главу Минфина
Bundesministerium für Finanzen
Назначение нового федерального правительства президентом Александром ван дер Белленом (Хартвиг Лёгер слева) 18 декабря 2017 года

Вена, 27 мая 2019, 23:35 — REGNUM  Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что освободит кабинет министров канцлера Себастьяна Курца от исполнения обязанностей 28 мая. При этом временно исполнять обязанности канцлера будет заместитель Курца министр финансов Хартвиг Лёгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его кабинету. Это первый подобный случай в Австрии с 1945 года.

Формально Курц и его кабинет остаются у власти до тех пор, пока президент Австрии не освободит их от исполнения обязанностей.

Напомним, мощнейший политический кризис разразился в Австрии 17 мая. Ведущие германские СМИ распространили информацию о том, что бывший теперь уже вице-канцлер, экс-лидер Австрийской партии свободы, партнер Курца по коалиции Хайнц-Кристиан Штрахе якобы встречался в 2017 году на Ибице с некоей «российской гражданкой», с которой обсуждал возможную поддержку, которую она якобы может оказать его партии на предстоящих тогда парламентских выборах. В обмен на эту помощь Штрахе якобы обещал этой женщине доступ к некоторым австрийским активам. Германские СМИ утверждают, что располагают видеозаписью данного разговора.

Штрахе заявил, что его поймали в политическую ловушку и попросту политически убили. Он подчеркнул, что был нетрезв во время этого разговора, не очень понимал, что говорит его собеседница, которую он назвал не «российской гражданкой», а гражданкой Латвии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить