Вторник, 28 Мая 2019 года
08:27:18 МСК

Глава британского МИД предрек «самоубийство» тори из-за жесткого Brexit

Политика

Выход из ЕС без соглашения потребует досрочных парламентских выборов

Глава британского МИД предрек «самоубийство» тори из-за жесткого Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания

Лондон, 28 мая 2019, 08:15 — REGNUM  Попытка выйти из ЕС без соглашения об условиях потребует новых всеобщих выборов в Великобритании и обернется «политическим суицидом» для правящей Консервативной партии, ведь её проигрыш будет неизбежным. Об этом говорится в авторской статье главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта, опубликованной 28 мая в The Daily Telegraph.

Хант, который является одним из претендентов на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии, заявил, что «самоубийство» тори порадует лидера партии Brexit Найджела Фаража и, вероятно, приведет в кресло главы правительства лидера лейбористов Джереми Корбина.

«Попытка осуществить выход без соглашения путем всеобщих выборов не является никаким решением», — написал Хант.

Ранее ряд кандидатов в премьер-министры заявили о необходимости готовиться к выходу из ЕС в октябре, что говорит об их намерении настаивать на «жестком» Brexit. Палата общин в нынешнем составе на такой шаг не пойдет, то есть выход из ЕС без соглашения потребует досрочных парламентских выборов.

Глава британского МИД подчеркнул, что «любой кандидат в премьер-министры, чья стратегия неумолимо ведет к всеобщим выборам, предлагает перспективу катастрофы».

Читайте также: Борис Джонсон призвал готовиться к «жесткому Brexit»

Читайте ранее в этом сюжете: В премьер-министры Великобритании выдвинулся глава МВД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить