Борис Джонсон призвал готовиться к «жесткому Brexit»

Берн, , 17:12 — REGNUM Борис Джонсон, бывший глава британского МИДа и вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании после Терезы Мэй, призвал подготовиться к «жесткому Brexit», 24 мая передает агентство Reuters.

«Чтобы заключить выгодную сделку, нужно подготовиться к плохой сделке», — заявил Джонсон на конференции в Швейцарии.

Джонсон уверен, что Великобритания «в любом случае» выйдет из Евросоюза 31 октября — «с соглашением или без».

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