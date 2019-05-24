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Борис Джонсон призвал готовиться к «жесткому Brexit»

Политика

Великобритания «в любом случае» выйдет из Евросоюза

Берн, 24 мая 2019, 17:12 — REGNUM  Борис Джонсон, бывший глава британского МИДа и вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании после Терезы Мэй, призвал подготовиться к «жесткому Brexit», 24 мая передает агентство Reuters.

«Чтобы заключить выгодную сделку, нужно подготовиться к плохой сделке», — заявил Джонсон на конференции в Швейцарии.

Джонсон уверен, что Великобритания «в любом случае» выйдет из Евросоюза 31 октября — «с соглашением или без».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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