Зеленскому показали быт украинских военных в Донбассе

Киев, , 07:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Донбасс и осмотрел позиции украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье, видео опубликовано в YouTube.

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Так, Зеленский осмотрел быт военных. Главу государства удивило, что в ванной комнате все покрыто ржавчиной, а умывальник находится на улице в заросшей траве. Также Зеленский обратил внимание на окно, которое было разбито еще в 2015 году и с тех пор не отремонтировано.

В итоге президент Украины заявил, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными».

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе была развязана Киевом после государственного переворота в стране в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться «новым властям» и отделились от государства в результате референдума. Однако Киев не признал его итоги и начал военную операцию против Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тыс. человек.

Отметим, что в числе первых своих заявлений в качестве нового президента Украины Зеленский назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. По его словам, для того, чтобы граждане Украины больше не погибли, он «готов на все».

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