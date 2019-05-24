Зеленский пошёл на поводу у «партии войны» — эксперт

Киев, , 12:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский боится идти против «воинствующего меньшинства» и «партии войны». Об этом 24 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог-международник Олег Волошин, комментируя отказ Зеленского проводить всеукраинский референдум по вопросу решения конфликта на Донбассе и переговоров с Кремлем.

«Он и его команда испугались самой дискуссии о референдуме… В чем суть дискуссии о референдуме? Агрессивное, воинственное меньшинство понимает, что даже самая патриотическая часть общества в большинстве своем устала от войны. Как показывают опросы, люди готовы дать и амнистию, и особый статус Донбассу. Они согласны на переходный период пока у них будет своя полиция, своя прокуратура и т.д. лишь бы перестали стрелять, лишь бы остановилась война», — рассказал Волошин.

Он также считает, что мирный план по вопросу Донбасса есть только у лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Очевидно, что с такими характеристиками мирный план есть исключительно у Виктора Медведчука и политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь». Все остальные мирные планы в той или иной степени либо слишком сложны, либо сводятся к ссылкам на реализацию минских соглашений… То, что у господина Зеленского и его команды нет никакого реального мирного плана, это вообще не секрет. Это было очевидно в ходе всей его кампании», — подытожил Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — рассказал Зеленский во время встречи с общественниками в администрации.

Кроме того, участники встречи согласились, что такой процесс следует называть не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.