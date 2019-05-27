Зеленский и война в Донбассе: какова политическая реальность

Москва, , 10:58 — REGNUM Не берусь судить о личных мотивах Владимира Зеленского. Возможно, он лично и хотел бы прекратить войну в Донбассе. Но одно дело личные пожелания, а другое — политическая реальность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывание президента Украины о переговорах по Донбассу.

Как ранее сообщалось, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского полностью противоречит существующему плану мирного урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

«Сегодня уверен, прекратить войну в Донбассе можно только на основе признания права граждан Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение. Мне сложно представить такие обстоятельства, при которых современный украинский политический класс пойдёт на это и, соответственно, позволит это сделать новому президенту. То же самое можно сказать и о подходе западных покровителей Киева.

Киев не готов идти даже на выполнение Минских соглашений, но они были возможным инструментом урегулирования тогда, когда были подписаны, то есть четыре года тому назад. Россия продолжает настаивать на их выполнении, но всем, мне думается, понятно, что обстоятельства за это время поменялись настолько, что только выполнением Минских соглашений Киев уже не отделается.

Команда Владимира Зеленского совершила большую ошибку, когда посчитала, что Виктор Медведчук не устраивает её в качестве переговорщика по проблеме Донбасса: он, действительно, был способен вести дело к «сглаженному» решению.

В ближайшие месяцы, как мне это видится, Украина не сможет ни усилить военное давление на ДНР и ЛНР, ни предложить какой-то политический план, который был бы приемлем и для неё, и для остальных участников урегулирования.

Так что, мой прогноз сводится к тому, что решение проблемы будет стагнировать, а каждый новый месяц бездействия будет всё более превращать проблему Донбасса в инструмент обострения внутреннего украинского кризиса», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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