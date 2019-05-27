Верховный суд Малави разрешил объявить результат президентских выборов

Лилонгве, , 19:08 — REGNUM Верховный суд Малави отменил запрет на публикацию официального результата президентских выборов, введенный ранее из-за протеста оппозиции, 27 мая передает агентство Reuters.

«Судебный запрет снят, мы собираемся объявить результаты выборов примерно через 20 минут», — сообщила журналистам представитель избирательной комиссии Джейн Анса.

Согласно предварительным результатам, победу на выборах в Малави одержал действующий президент Питер Мутарики. Второе место занимает кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера.

Читайте также: На выборах в Малави лидирует действующий президент