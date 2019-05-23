На выборах в Малави лидирует действующий президент

Лилонгве, , 21:17 — REGNUM Действующий президент Малави Питер Мутарика лидирует на президентских выборах после подсчета 75% бюллетеней, 23 мая передает агентство Associated Press.

На данный момент Мутарика набрал 1,4 млн голосов, его главный оппонент Лазарь Чаквера занимает второе место с 1,2 млн голосов, вице-президент Саулос Чилима — третий с 650 тыс. голосов.

Избирательная комиссия Малави ведет подсчет голосов второй день, на данный момент подсчитаны бюллетени из 3792 центров для голосования из 5002, на которых проголосовали около 3,6 млн из общего числа в 6,8 млн избирателей.

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