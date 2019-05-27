Самая низкая явка на выборы в Европарламент зафиксирована в Прибалтике

Рига, , 18:03 — REGNUM Одна из самых низких явок на выборы в Европейский парламент была зафиксирована в Прибалтике, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

В Латвии в выборах участие приняло 33,6% жителей, что на 8,34% выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году. В соседней Эстонии на выборы пришло 37,6% жителей, а в Литве — 52,88%. В среднем по Евросоюзу показатель явки избирателей составил 50,95%.

Больше всего активность на выборах проявили жители Бельгии, где проголосовало 89% граждан с правом голоса. Самая низкая активность была зафиксирована в Словакии, где проголосовало только 22,74% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Латвии в тройке лидеров оказались партия «Новое единство» (26,24%), на втором месте — «Согласие» (17,45%), Национальное объединение (VL-TB/LNNK «16,40%»): от них в ЕП отправятся по два депутата. По одному мандату в ЕП получили партия «Для развития/За!» (12,42%) и Русский союз Латвии (6,24%).

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В Эстонии на выборах победила Партия Реформ (26,2%), за ней следуют Социал-демократическая партия (23,3%), Центристская партия (14,4%) и EKRE (12,7%). Партия «Отечество» (Isamaa) набрала 10,3%, но получит место в Европарламенте только в случае выхода Великобритании из ЕС.

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В Литве победили консерваторы (три кресла), по два мандата получили социал-демократы и крестьяне-зелёные, по одному и по одному от Партии труда, Саюдиса либералов Литвы, общественного комитета Aušros Maldeikienės traukinys и «Блока Вальдемара Томашевского» — коалиции Союза христианских семей и Русского альянса .

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