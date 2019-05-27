Стали известны все депутаты в Европарламент от Латвии

Рига, , 10:00 — REGNUM

Официальные результаты выборов в Европейский парламент в Латвии опубликованы Центральной избирательной комиссией, сообщает новостной портал grani.lv.

В тройке лидеров оказались премьерская партия «Новое единство» (26,24%), на втором месте — «Согласие» (17,45%), Национальное объединение (VL-TB/LNNK «16,40%»): от них в Европарламент отправятся по два депутата. По одному мандату в ЕП получили партия «Для развития/За!» (12,42%), Русский союз Латвии (6,24%) и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) получил 5,34%.

Таким образом новоиспечёнными евродепутатами становятся: бывший премьер-министр Латвии, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис и депутат ЕП с 2004 года Сандра Калниете от партии «Новое единство»; от «Согласия» — отстранённый мэр Рижской Думы Нил Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс; от Нацобъединения — депутат ЕП с 2004 года Роберт Зиле и министр культуры Даце Мелбарде.

От объединения «Развитие/За!» в Европарламент поедет политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ивар Иябс и от Русского союза Латвии — ее лидер Татьяна Жданок.

Оппозиционный Союз «зеленых» и крестьян не будет представлен в Европарламенте.

Напомним, что в Европарламенте у Латвии всего 8 мест, за которое боролись 246 кандидатов от 16 списков. По предварительным данным ЦИК, активность избирателей составила 33,6%.