Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге — Песков

Москва, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил 27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что они (президент Путин и патриарх Кирилл) весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам повестки дня», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в центре Екатеринбурга начались протесты, связанные с началом строительства в сквере возле Драмтеатра храма Святой Екатерины. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос по судьбе храма и активный диалог областной и городской власти с противниками строительства.

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