Понедельник, 27 Мая 2019 года
13:41:36 МСК

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге — Песков

Политика

«Да, они затрагивали эту историю»

Москва, 27 мая 2019, 13:35 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил 27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что они (президент Путин и патриарх Кирилл) весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам повестки дня», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в центре Екатеринбурга начались протесты, связанные с началом строительства в сквере возле Драмтеатра храма Святой Екатерины. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос по судьбе храма и активный диалог областной и городской власти с противниками строительства.

Читайте также: РПЦ о «майдане» в Екатеринбурге: «Чревато катастрофой и полным хаосом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить