РПЦ о «майдане» в Екатеринбурге: «Чревато катастрофой и полным хаосом»

Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Ситуация, при которой решения властей получают легитимность только после их «утверждения майданом», свидетельствует о том, что меньшинство имеет власть над большинством. И это чревато катастрофой и полным хаосом, говорится в меморандуме участников встречи сторонников строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы на имя главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Встреча прошла 23 мая в мэрии. Как говорится в тексте меморандума, события, которые произошли в Екатеринбурге с 13 по 15 мая, некоторые политологи и журналисты сравнили именно с майданом. Авторы напоминают, что долгий путь к восстановлению главного собора Екатеринбурга начался девять лет назад. В 2010 году епархия предложила восстановить храм на историческом месте, на площади Труда. Но тогда часть граждан выступили за сохранение на этом месте фонтана и епархия отказалась от планов построить там собор. Это вызвало обвинения со стороны прихожан «в предательстве мечты».

Затем глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин предложил компромиссный вариант — построить храм на насыпном острове в акватории городского пруда. Хроме собственно собора планировались крупные вложения в капитальную очистку пруда и благоустройство. Но и тогда эти планы напоролись на протесты, уже защитников не фонтана, а пруда.

«Мы получили от протестующих обещания прекратить какие-либо протесты и согласиться с любым новым местом, лишь бы мы отказались от идеи храма на воде», — говорится в меморандуме.

После этого представители епархии предложили городской администрации подобрать подходящий для храма участок. Так и был выбран сквер возле Театра драмы. А затем был создан новый проект будущего собора. Проект высоко оценили экспертное сообщество, участники общественного обсуждения. Затем были получены все необходимые согласования, приняты, в том числе городской думой, все должные решения. После этого началось строительство собора.

«Соблюдая все требования закона и все демократические процедуры, трижды потратив на них по нескольку лет, неоднократно уступив мнению «общественности», мы не имели никаких оснований полагать, что законное наше право на строительство святыни столкнется с таким агрессивным противостоянием», — говорится в документе.

Авторы меморандума отмечают, что в СМИ и соцсетях звучала дезинформация по поводу проекта храма. В итоге в обществе сформировалось негативное отношение к проекту. При этом вырубки деревьев, о которой заявляли некоторые спикеры, не планировалось. их лишь пересадят. Более того, в планах увеличение площади парка. Также ложью являются заявления о том, что рядом с храмом будут строить жилые дома.

«Мы не удивлены тем, что поверившие в эту ложь люди поддержали этот протест. Мы бы сами сочувствовали протесту, окажись эти опасения правдой. Но вместе с обманутыми людьми в сквере собрались люди, преследующие политические или личные интересы, и сделали диалог с протестующими невозможным, потому что изначально не были на него настроены», — говорится в документе.

В епархии отмечают, что основная часть «активистов», которые собирали граждан на митинги, протестовала практически против каждой предложенной площади. При этом авторы меморандума заявляют, что «власти каждый раз нарушали права именно законопослушных граждан».

В связи с этим авторы меморандума призывают провести широкую общественную презентацию проекта будущего собора. Среди прочего участникам презентации планируется рассказать и о предстоящем благоустройстве набережной пруда, и об озеленении сквера. Также они отмечают. что проводимый сейчас сбор предложений о месте строительства храма вводит екатеринбуржцев в по поводу равнозначности альтернатив.

«Сейчас только одна из них законная. Озвучивание возможности переноса стройки на иное место свидетельствует о нарушении законодательства со стороны властей», — говорится в меморандуме.

Также авторы меморандума подчёркивают, что опасность протестов может быть против любого проекта, в том числе и того, который пройдёт все демократические процедуры. Также в епархии опасаются, что если решения чиновников получают легитимность лишь после «утверждения майданом», то это будет говорить о том, что у меньшинства есть власть над большинством. И это чревато катастрофой и полным хаорсом, опасаются в епархии.

«Если предлагаемый опрос заранее объявляется как влекущий за собой правовые последствия, то к нему вправе по аналогии применяться те схемы, которые описаны в законах о непосредственном выражении принадлежащей народу власти. А именно: между объявлением об опросе и его проведением должно пройти достаточное время. Иначе будет нарушен принцип объективности при принятии решения», — говорится в меморандуме.

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В епархии отмечают, что сторонам конфликта сейчас нужна не скорейшая победа, а диалог и понимание. Должный уровень диалога и понимания даст возможность не сомневаться в легитимности будущего опроса по судьбе собора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в центре Екатеринбурга начались протесты. Поводом стало начало строительства в сквере возле Драмтеатра храма Святой Екатерины. Своего пика протест достиг 15 мая, когда были задержаны порядка 70 человек, и затем пошёл на спад. Этому способствовали предложение президента России Владимира Путина провести опрос по судьбе храма и активный диалог областной и городской власти с противниками строительства.

Скорее всего, в ближайшее время будет проведён общегородской опрос. Свой опрос ранее провёл ВЦИОМ. Согласно его данным, лишь 10% опрошенных считают. что сквер — удачное место для такого храма.

В епархии со своей стороны назвали опрос несвоевременным и настаивают на строительстве именно в сквере. Общегородской опрос представители РПЦ предлагают отложить на месяц, чтобы общественное мнение успокоилось, а горожане смогли досконально ознакомиться с проектом.

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