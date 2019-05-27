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Премьер-министр Греции намерен провести досрочные парламентские выборы

Политика

Заявление сделано на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент

Афины , 27 мая 2019, 11:58 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в стране, сообщает 27 мая Press Association.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в большинстве стран Европейского союза прошли выборы в Европарламент. Явка на выборах составила 50,5%. По предварительным данным, от Греции побеждает оппозиционная Ципрасу партия «Новая демократия».

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Выборы в Европарламент-2019
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