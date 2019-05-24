Греция обманом вошла в еврозону в 2001 году — глава Еврокомиссии

Берлин, , 13:12 — REGNUM Греция открыла себе путь в еврозону в 2001 году обманным путём. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он уточнил, что страна стала членом еврозоны благодаря сфальсифицированным данных об экономических показателях Греции, которые она предоставила Евростату.

«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии отметил, что валютный союз должен быть «надёжнее брака, иначе никто не будет в него верить», поэтому необходимо всё тщательно проверять, прежде чем принимать то или иное государство в зону еврозону. Юнкер добавил, что до сих пор упрекает себя за произошедшее.

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Напомним, в 20 101 году Греция стала 12-й страной, которая присоединилась к еврозоне, отказавшись от драхмы. Тогдашний министр финансов страны Иоаннис Пападониу назвал событие историческим, так как оно ясно говорит о месте Греции в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в Люксембурге одобрил выделение Афинам последнего кредитного транша на сумму 15 млрд евро и выход Греции из программы макрофинансовой помощи. Так, 5,5 млрд евро из указанной суммы пойдёт на обслуживание долга Греции, а 9,5 млрд будет переведено на специальный счёт для создания «подушки безопасности».

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