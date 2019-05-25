Политолог Марат Баширов прогнозирует победу Беглова в первом туре

Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет баллотироваться на пост губернатора Северной столицы на выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Об этом он заявил 25 мая во время беседы с жителями Курортного района, администрацию которого он возглавлял в конце 1990-х годов.

«Если бы выборы состоялись завтра, Александр Беглов победил бы с огромным перевесом. И, я думаю, что в конечном итоге он победит в первом туре», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов.

«Все то, что он делает, и все, что делает его команда, та поддержка, которую ему оказывает президент, которые оказывают ему федеральные органы власти — все говорит о том, что это некое «консенсусное решение» в отношении человека, который знает Санкт-Петербург, и имеет некий план, который позволит через три-четыре года сделать этот город максимально удобным для жизни», — подчеркнул Марат Баширов.

«И дело даже не в каких-то административных, властных статусах. Дело в том, чтобы этот город занял то место, которого он заслуживает в истории России. И в первую очередь, чтобы эта роль, которая кажется наблюдателям просто образной, была наполнена реальным содержанием. Невозможно думать о городе, что это вторая столица, если сами горожане считают, что им там неудобно жить», — отметил эксперт.

«Александр Беглов в первую очередь направил свои усилия на решение коммунальных и транспортных вопросов, на решение тех социальных запросов, которые есть у горожан — начиная от размещения административных органов — в частности, «судебного квартала», который был перемещен из центра города в строну Смольного, или музея блокадников, который остался на своем историческом месте, и его сейчас будут развивать, и заканчивая парками, которые должны остаться там, где люди привыкли гулять. Александр Беглов слышит обратную связь от горожан, и реагирует на нее. При этом не нарушая административной логики принятия решений. Это должно подкупать», — рассказал Марат Баширов.

«Если бы я был жителем Санкт-Петербурга, то я проголосовал бы за Александра Беглова, как в свое время мы проголосовали за Сергея Собянина», — завершил свой комментарий политолог.

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