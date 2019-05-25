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Беглов обосновал своё решение баллотироваться в губернаторы

Политика

Он вместе с командой намерен реализовать стратегию развития города

Беглов обосновал своё решение баллотироваться в губернаторы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подробно обосновал своё решение участвовать в выборах главы города в качестве кандидата. Об этом решении Беглов сообщил 25 мая на встрече с жителями и представителями общественных организаций Курортного района Петербурга

Беглов пойдет на выборы, чтобы реализовать ту программу действий в интересах Петербурга, которая выработана им и его командой в Смольном за последние месяцы.

«Неплохая команда собралась, и мы сделали самое главное — мы изучили все болевые точки города. Мы с командой разработали стратегию развития города, мы понимаем, как дальше развивать этот город, что нужно делать — как работать с местным самоуправлением, с промышленностью, с организациями, как работать с федеральным центром — для того, чтобы город продолжал развиваться и не имел тех проблем, которые сегодня имеет», — сказал Александр Беглов, выступление которого транслировал телеканал «Санкт-Петербург».

Но — это бумага… Хорошая бумага, хорошо написанная, компетентно разработанная стратегия. Ее нужно претворять в жизнь. Поэтому, я сделаю всё, чтобы из бумаги были конкретные дела, и чтобы наш город в дальнейшем развивался, был самым передовым городом не только в нашей стране, но и в Европе», — пообещал врио губернатора Петербурга.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. С ними будут совмещены выборы муниципальных депутатов Северной столицы. Официально выборы назначит Законодательное собрание города на своем заседании 31 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов не случайно выбрал время и место, чтобы заявить об участии в выборах

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга — 2019
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