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Британский МИД опроверг информацию о скорой отставке Мэй

Политика

Отставки Мэй до визита Трампа в Великобританию не будет

Британский МИД опроверг информацию о скорой отставке Мэй
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 24 мая 2019, 02:30 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет находиться на своем посту к моменту визита американского президента Дональда Трампа в Соединенное Королевство в июне, заявил глава британского МИД Джереми Хант в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Мэй примет Трампа в Великобритании в качестве премьер-министра страны. Таким образом Хант опроверг данные о скорой отставке главы британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая ряд британских СМИ заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 марта из-за провала её позиции по Brexit.

По данным газеты The Times, Мэй может объявить об отставке после встречи с главой комитета 1922 Грэмом Брейди, который занимается вопросами смены лидера Консервативной партии.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали дату отставки Мэй

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