Кремль переадресовал вопрос об убытках от загрязнённой нефти в «Дружбе»

Москва, , 15:35 — REGNUM В администрации президента РФ осведомлены о ситуации с поставками «грязной нефти» в магистральный нефтепровод «Дружба» и её последствиях. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по этому вопросу Кремль получает доклады общего характера.

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Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Вопрос о сумме от инцидента, официальный представитель Кремля переадресовал в Министерства энергетики РФ.

«Администрация президента не занимается подсчётом убытков или дивидендов», — отметил Песков.

Песков напомнил, что на трубопроводе произошла «нештатная ситуация, технологическая проблема, которую никто не скрывает». По его словам, в настоящее время правительство РФ и представители соответствующих компаний ведут переговоры по этому вопросу со своими контрагентами.

Также официальный представитель Кремля добавил, что Москва прилагает все усилия, чтобы минимизировать последствия для партнёров и контрагентов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о «загрязнении» нефтепровода «Дружба» некондиционной нефтью. После этого НПЗ в городах Мозырь и Новополоцк прекратили приём сырья с повышенным содержанием хлорорганики. Также был прекращён транзит нефти в Евросоюз, а затем и на Украину.

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В России было начато расследования дела о «грязной» нефти, в рамках которого 7 мая в Самаре были задержаны четверо подозреваемых. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.

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