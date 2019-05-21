Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Москва, , 21:48 — REGNUM Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба». Об этом сегодня, 21 мая, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими — со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией — договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть», — рассказал Козак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в нефтепроводе «Дружба» была обнаружена загрязненная хлорорганическими соединениями нефть. Выяснилось, что нефть эта попала в нефтепровод «Дружба» в районе терминала в Самаре, где частные компании таким образом пытались скрыть хищения нефтепродуктов. Было возбуждено уголовное дело, несколько фигурантов задержано.

В Белоруссии власти уже требуют от России компенсаций за загрязненную нефть. Утверждается, что из-за этой грязной нефти вышло из строя оборудование на белорусских НПЗ.