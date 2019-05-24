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США планируют увеличить военную помощь Украине до $300 млн

Политика

Треть суммы пойдёт на покупку вооружений

Вашингтон, 24 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Сенат США предложил увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн, заявили в посольстве Украины в США 23 мая на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Комитет по вопросам вооружённых сил сената США утвердил проект закона об оборонном бюджете США на 2020 год, который санкционирует выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года», — говорится в сообщении.

В посольстве США отметили что треть указанной суммы пойдёт на поставки летальные виды вооружений на Украину. Обороноспособность Украины планируют, в частности, усилить средствами береговой обороны и противокорабельными ракетами.

Закон должен получить одобрение сената и Палаты представителей США, а также его должен подписать президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО планирует расширить программу обучения боевиков ВСУ на Украине.

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