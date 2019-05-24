Мексика представила США план развития Центральной Америки

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Министр иностранных дел Мескики Марсело Эбрард представил США план развития Центральной Америки, сообщает El Universal.

По данным издания, соответствующий доклад Эбрард представил сотруднику американского Госдепа Джону Салливану. План предполагает создание условий для экономического роста Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал ратифицировать торговое соглашение с Мексикой и Канадой еще до начала разработки инфраструктурных проектов в стране.

Читайте подробнее: Трамп призвал Конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой