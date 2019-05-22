Трамп призвал Конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой

Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал лидеров Демократической партии в американском Конгрессе ратифицировать торговое соглашение с Мексикой и Канадой еще до начала разработки инфраструктурных проектов в стране. Об этом сообщает агенство Reuters.

Сообщается, что Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру еще до встречи в Белом доме, которая должна состояться 22 мая. Ожидается, что именно на этой встрече демократы будут обсуждать выделение $2 трлн на инфраструктурные проекты в стране.

«Перед тем как заняться инфраструктурой, я убежден, что Конгресс сначала должен одобрить важную и популярную торговую сделку между США, Канадой и Мексикой… Как только Конгресс примет сделку, мы обратим внимание и на инфраструктуру», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, американский вице-президент Майк Пенс посетит 30 мая Канаду для переговоров с премьер-министром Джастином Трюдо. Предполагается, что Пенс обсудит с главой канадского правительства подготовку к подписанию трехстороннего торгового соглашения, которое должно прийти на смену НАФТА.

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